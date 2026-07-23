Video registró el impactante choque fatal en la Autovía 14, donde murieron una mujer y un adolescente

Un video de una cámara de seguridad registró el dramático momento en que se produjo el trágico accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la tarde sobre la Autovía Gervasio Artigas (Ruta Nacional 14), a la altura del peaje Yeruá, al sur de Concordia, donde perdieron la vida una mujer y un adolescente.

Las impactantes imágenes muestran cómo una camioneta Renault, que circulaba en sentido sur-norte, termina impactando violentamente contra un camión Mercedes Benz con semirremolque y patente brasileña, que se encontraba detenido sobre la banquina este de la autovía.

Como informó oportunamente 7Paginas, el siniestro ocurrió cuando una familia oriunda de la provincia de Buenos Aires se dirigía hacia el norte del país.

Producto de la violencia del impacto, Silvia Lucca, de 49 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta, falleció en el lugar.

En tanto, Luciano Maidana, de 13 años, fue rescatado con vida y trasladado de urgencia por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El conductor de la camioneta, de 49 años, y Agustina Maidana, de 14 años, permanecen internados tras haber sufrido heridas de consideración.

Por su parte, el conductor del transporte de carga resultó ileso.

La magnitud del choque provocó que los ocupantes de la camioneta quedaran atrapados entre los hierros retorcidos, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Zapadores y voluntarios, quienes trabajaron intensamente para rescatarlos y permitir la asistencia médica.

En el operativo también participaron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría Calabacilla, de Colonia Yeruá, Pedernal, Prevención Vial y Policía Científica, mientras que el tránsito permaneció restringido durante varias horas.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Montangie, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el fatal siniestro.

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