Video: una vecina registró los destrozos que dejó el temporal al ingresar a Concordia

Una vecina de Concordia compartió con la redacción de 7Paginas un impactante video grabado durante la mañana de este sábado, en el momento en que ingresaba a la ciudad por avenida Monseñor Ricardo Rösch, una de las zonas más afectadas por el fuerte temporal que azotó la región durante la madrugada.

Las imágenes, registradas con un teléfono celular y desde adentro de un vehículo, muestran el panorama que dejó el fenómeno meteorológico, con importantes daños materiales y serias dificultades para la circulación.

Pinos caídos sobre la avenida

En el video puede observarse cómo una extensa cortina de pinos cayó sobre la avenida a la altura de Villa Zorraquín, como consecuencia de las intensas ráfagas de viento que acompañaron el temporal.

La caída de los árboles obligó al despliegue de personal municipal, Bomberos, fuerzas de seguridad y operarios de la Cooperativa Eléctrica para liberar la calzada y restablecer la circulación.

Techos volados y cartelería destruida

Además de los árboles derribados, las imágenes reflejan otros daños ocasionados por la denominada cola de tornado, entre ellos la voladura de techos en algunas viviendas y comercios, así como carteles y estructuras publicitarias destruidas por la fuerza del viento.

El registro audiovisual permite dimensionar la violencia del fenómeno que afectó especialmente al sector norte de la ciudad durante las primeras horas del sábado.

Continúan las tareas de asistencia

Tras el temporal, la Municipalidad de Concordia puso en marcha un amplio operativo junto a distintos organismos para asistir a las familias afectadas, retirar árboles caídos y restablecer los servicios esenciales.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el fenómeno y reiteraron el pedido a los vecinos de circular con precaución, especialmente en las zonas donde aún trabajan las cuadrillas de emergencia.

El video enviado por la lectora se suma a los numerosos registros que comenzaron a circular durante la jornada y que evidencian la magnitud del temporal que golpeó a Concordia y, en particular, a la zona de Villa Zorraquín.

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