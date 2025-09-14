7PAGINAS

Domingo 14 de septiembre de 2025
Vieja Federación: allanaron un domicilio donde producían marihuana, pero no hubo detenidos

Vecinos del ex emplazamiento de Federación vienen advirtiendo desde hace tiempo a 7Paginas sobre la proliferación del narcomenudeo en la zona, al punto de señalar que allí existiría una “zona liberada” donde se comercializan estupefacientes. Según señalan, muchas personas incluso se trasladan desde la nueva Federación para adquirir droga en distintos puntos del lugar.
En este contexto, en la noche de este sábado 13, personal de la División Drogas Peligrosas de Federación llevó adelante un procedimiento en inmediaciones de calles Lamadrid y Secundaria 4, en el marco de actuaciones por infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo N° 10.566. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías local, en el marco de una causa que instruye la fiscal Dra. Musulliotis.

De acuerdo al informe policial enviado a 7Paginas, se supo que en el allanamiento solo se notificó a los ocupantes y se procedió al secuestro de distintos elementos vinculados a la investigación: teléfonos celulares, una balanza de precisión, $270.000 en efectivo, 22 semillas de cannabis sativa, una planta de marihuana y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

El procedimiento incluyó la identificación de ocho personas (cinco mujeres y tres hombres) y la constatación de la presencia de tres menores de edad. Los mayores quedaron supeditados a la causa de acuerdo a sus responsabilidades, pero no se registraron detenciones, lo que llamó la atención de vecinos de la zona que esperaban medidas más severas.

La investigación continúa y se aguarda la decisión judicial respecto de los próximos pasos en la causa.