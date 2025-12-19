Viernes agobiante en Concordia y la zona: cuándo volverían las lluvias a la región de Salto Grande

Para este viernes, el cielo estará despejado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará los 36°C. No se descarta que la sensación térmica llegue a rondar los 40 grados, producto de la combinación del calor y la humedad. Los vientos soplarán del sector norte a una velocidad aproximada de 7 km/h, lo que no aportará alivio significativo.

Regreso de la inestabilidad el fin de semana

De acuerdo al pronóstico oficial, el cambio de condiciones llegaría durante el fin de semana. Para el sábado, el SMN anticipa lluvias a lo largo de toda la jornada, con una mínima de 21 grados y una máxima de 32°C. Los vientos rotarán al noroeste, con una intensidad cercana a los 7 km/h.

En tanto, el domingo continuaría la inestabilidad, con precipitaciones persistentes durante todo el día. La temperatura mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 33°C, con vientos del norte a 6 km/h.

A pesar del regreso de las lluvias, el calor no dará tregua, ya que las marcas térmicas se mantendrán elevadas durante todo el fin de semana, configurando un inicio de verano con condiciones típicamente agobiantes para la región de Salto Grande. Desde los organismos oficiales recomiendan extremar cuidados, hidratarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Foto: Marcelo Gonzales

Redacción de 7Paginas