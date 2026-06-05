Viernes agradable en Concordia, pero cuando regresarían las lluvias a la región

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al que tuvo acceso 7Paginas, este viernes se presenta con cielo parcialmente nublado, vientos leves y elevados niveles de humedad, que alcanzan el 97%.

La temperatura mínima prevista es de 13 grados, mientras que la máxima llegará a los 23 grados, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas de los últimos días.

Las condiciones permitirán disfrutar de una jornada a pleno sol en gran parte del día, marcando un cierre agradable para la semana laboral.

El sábado comenzarán a aumentar las probabilidades de tormentas

Para el sábado, el SMN anticipa una mínima de 16 grados y una máxima de 20 grados.

La jornada comenzará con la presencia de neblinas matinales, un fenómeno habitual cuando se registran altos niveles de humedad y escasa circulación de viento.

Pero hacia la tarde las condiciones comenzarán a desmejorar con un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas en Concordia y localidades cercanas.

Si bien no se esperan fenómenos de intensidad significativa, el pronóstico marca el regreso de la inestabilidad a la región.

Domingo con más chances de lluvias

El domingo será el día más inestable del fin de semana.

La temperatura oscilará entre los 15 y los 20 grados, manteniéndose dentro de valores agradables para esta época del año.

Durante la mañana se anuncian tormentas aisladas con una probabilidad de ocurrencia del 40 por ciento, mientras que hacia la tarde las posibilidades de precipitaciones aumentarán considerablemente, alcanzando un 70 por ciento.

De esta manera, quienes tengan actividades al aire libre durante el cierre del fin de semana deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Semana que termina con temperaturas en ascenso

Más allá del retorno de las lluvias, el dato destacado es el gradual ascenso de las temperaturas que se viene registrando en la región de Salto Grande.

Las mínimas dejaron atrás los registros cercanos a los 10 grados y las máximas se mantienen cercanos a los 20 grados, generando jornadas mucho más agradables para la actividad cotidiana.

Foto: Marcelo Gonzalez