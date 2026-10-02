Viernes agradable en Concordia, pero el sábado llegará con alerta amarilla por tormentas fuertes

Después de un viernes con condiciones climáticas agradables, el tiempo cambiará durante el fin de semana en Concordia y la región de Salto Grande. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado, cuando se espera la llegada de fenómenos de variada intensidad, algunos de ellos fuertes.

La advertencia contempla la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Viernes con temperaturas agradables

Para este viernes se espera una jornada con cielo algo nublado y temperaturas moderadas. La mínima comenzó en torno a los 10 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 20 grados.

La humedad se ubica alrededor del 89% y se prevén vientos en calma, en un contexto de tiempo estable que contrasta con las condiciones anunciadas para el sábado.

Sábado: llegan las tormentas fuertes

El panorama cambiará durante la madrugada del sábado, cuando comenzará a aumentar la probabilidad de precipitaciones.

La mínima prevista es de 14 grados y la máxima alcanzaría los 24. Para la madrugada se anuncian tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 40%, mientras que durante la mañana ese porcentaje ascendería al 100%, con pronóstico de tormentas fuertes.

Las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante la tarde, por lo que la región de Salto Grande deberá estar atenta a la evolución de las tormentas.

Ante este escenario, se recomienda evitar sacar residuos que puedan obstruir desagües, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no refugiarse debajo de árboles durante las tormentas. También es importante consultar las actualizaciones del SMN ante posibles cambios en el nivel de alerta.

El domingo mejorará el tiempo

Para el domingo se espera una mejora significativa de las condiciones meteorológicas. La temperatura mínima rondaría los 12 grados y la máxima llegaría a los 23.

Durante la mañana podrían registrarse neblinas, mientras que por la tarde se prevé cielo algo nublado, con un panorama más estable para cerrar el fin de semana.

De esta manera, la región de Salto Grande tendrá un viernes agradable, un sábado marcado por la inestabilidad y las tormentas, y un domingo con mejores condiciones del tiempo.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas