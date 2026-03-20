Viernes caluroso en Concordia, pero anticipan lluvias para el fin de semana largo

Para este viernes, la jornada comenzó con una temperatura mínima de 19 grados y se espera una máxima de 32 grados. El cielo se mantendrá algo nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde, con una humedad elevada del 87% y vientos del sudeste a baja intensidad.

Pronóstico para el fin de semana largo

De cara al sábado, el SMN prevé un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura mínima será de 20 grados y la máxima descenderá a 25. Además, se anuncian tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, con una probabilidad del 70%.

Para el domingo, en tanto, se espera una leve mejora. La mínima será de 15 grados y la máxima de 25, con cielo mayormente nublado por la mañana y un 40% de probabilidades de lluvias hacia la tarde.

El lunes continuará la tendencia a la baja en las temperaturas, con una mínima de 20 grados y una máxima de 23. Durante la mañana se mantiene un 40% de probabilidad de lluvias, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado.

Finalmente, el martes 24 de marzo, último día del fin de semana largo, se presentará con una mañana más fresca, con mínima de 14 grados y una máxima estimada en 25 grados, consolidando el descenso térmico en la región.

De esta manera, tras un viernes caluroso, el clima comenzará a inestabilizarse, marcando un fin de semana largo con lluvias y temperaturas más moderadas en Concordia y alrededores.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas