Jueves 28 de agosto de 2025
Viernes con 25 grados y se anticipa la llegada de la ciclogénesis a la región de Salto Grande

El buen clima que se disfruta este viernes en Concordia y la región de Salto Grande, con temperaturas que alcanzan los 25 grados, tendrá un giro marcado hacia el fin de semana con la llegada de la denominada tormenta de Santa Rosa, fenómeno que vendrá acompañado de abundantes lluvias en el marco de un proceso de ciclogénesis.
Redacción 7Paginas

¿Qué es la ciclogénesis?

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se trata del desarrollo de un sistema de baja presión sobre la franja central del país, el cual dará lugar a “un período de abundantes precipitaciones en forma de lluvias y tormentas persistentes”. Entre las provincias afectadas se encuentra Entre Ríos, donde el evento se iniciará hacia la madrugada del domingo 31 de agosto.

El pronóstico día por día

Viernes 29: mínima de 11° y máxima de 25°, con nieblas matinales y cielo algo nublado hacia la tarde.

Sábado 30: mínima de 13° y máxima de 27°, con cielo mayormente nublado en la mañana y probabilidad del 40% de lluvias aisladas hacia la tarde.

Domingo 31: jornada marcada por la inestabilidad, con mínima de 16° y máxima de 25°. Se anuncian tormentas aisladas con un 70% de probabilidad durante la madrugada y la mañana, y un 40% de chances de que continúen en horas de la tarde.

Expectativa por la tormenta de Santa Rosa

Como cada año, la llegada de la tormenta de Santa Rosa suele coincidir con los últimos días de agosto. En esta ocasión, la particularidad está dada por la formación de la ciclogénesis, que intensificará la inestabilidad en la región de Salto Grande, pudiendo dejar acumulados importantes de agua en pocas horas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los reportes oficiales del SMN y tomar recaudos ante la posibilidad de tormentas fuertes.

Foto: Marcelo Gonzalez

