Viernes 20 de febrero de 2026
Viernes con 30 grados y sol: así estará el clima el fin de semana en la región de Salto Grande

Luego del temporal que azotó a gran parte del norte entrerriano, las condiciones del tiempo comienzan a mejorar y se espera un fin de semana sin lluvias en la región de Salto Grande.
Redacción 7Paginas

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional al que tuvo acceso 7Paginas, este viernes 20 de febrero se presenta con buen tiempo en la provincia de Entre Ríos y temperaturas en ascenso, alcanzando los 30 grados de máxima.

Viernes cálido en Concordia

En la ciudad de Concordia y alrededores, la jornada comenzó con una temperatura mínima de 19 grados, mientras que la máxima llegará a los 30 grados. El cielo se mantiene ligeramente nublado y la humedad alcanza el 86%, en un escenario de estabilidad tras las intensas lluvias registradas días atrás.

Pronóstico para el fin de semana

Para el sábado, el SMN anticipa una mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y se tornará más cubierto hacia la tarde, aunque sin probabilidad de precipitaciones.

En tanto, el domingo presentará condiciones similares, con una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados, bajo un cielo mayormente nublado.

De esta manera, el fin de semana se perfila con temperaturas agradables y sin lluvias en la región de Salto Grande, ideal para actividades al aire libre tras el reciente temporal que afectó al norte provincial.

