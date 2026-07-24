7PAGINAS

Viernes 24 de julio de 2026
Facebook Instagram
Menú

Viernes nublado y sin lluvias: Cómo estará el clima este fin de semana en Concordia y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con buenas condiciones del tiempo para Concordia y la región. La gran novedad para los próximos días es que se descartan las precipitaciones y se prevé un paulatino ascenso de las temperaturas hacia el domingo.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Para este viernes, la jornada se presenta con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 12°C y una máxima que alcanzará los 18°C. Se registra una humedad elevada, cercana al 91%, y vientos leves del sector este a 4 km/h.

El pronóstico para el fin de semana

El tiempo mantendrá una tendencia estable durante las próximas jornadas, ideal para actividades al aire libre:

Sábado: La jornada comenzará fresca con una mínima de 10°C y presencia de neblinas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Con el correr del día, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 20°C de máxima, acompañado por el regreso del sol y un cielo algo nublado por la tarde.

Domingo: Se afianzará el ascenso térmico, con una mínima estimada en 13°C y una máxima que tocará los 22°C. El cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo de todo el día, sin probabilidad de lluvias.

De esta manera, la región disfrutará de un fin de semana templado, dejando de lado los días inestables y con marcas térmicas agradables para la época.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas