Viernes nublado y sin lluvias: Cómo estará el clima este fin de semana en Concordia y la zona

Para este viernes, la jornada se presenta con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 12°C y una máxima que alcanzará los 18°C. Se registra una humedad elevada, cercana al 91%, y vientos leves del sector este a 4 km/h.

El pronóstico para el fin de semana

El tiempo mantendrá una tendencia estable durante las próximas jornadas, ideal para actividades al aire libre:

Sábado: La jornada comenzará fresca con una mínima de 10°C y presencia de neblinas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Con el correr del día, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 20°C de máxima, acompañado por el regreso del sol y un cielo algo nublado por la tarde.

Domingo: Se afianzará el ascenso térmico, con una mínima estimada en 13°C y una máxima que tocará los 22°C. El cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo de todo el día, sin probabilidad de lluvias.

De esta manera, la región disfrutará de un fin de semana templado, dejando de lado los días inestables y con marcas térmicas agradables para la época.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas