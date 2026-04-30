Viernes presentación y se dio a conocer el cronograma del TC 2000 en Concordia

La presentación de la carrera será este viernes 1 de mayo, desde las 19 horas, en la Peatonal del Bicentenario frente al Palacio Municipal, donde autoridades y la gente del Autódromo de Concordia estarán dando todos los detalles de la cita. Además, ya habrá un cierto panorama a esa hora, puesto que la actividad comienza justamente el mismo viernes por la tarde. Si bien para el TC 2000 es un Shakedown, una prueba con el auto de carrera, trazará una línea importante de cómo puede venir el fin de semana para cada uno de los pilotos y fundamentalmente cómo encuentra el circuito para encarar la fecha.

Pero para que nadie se pierda nada, aquí vamos con el cronograma que tendrá el TC2000 durante el fin de semana.

VIERNES 1 DE MAYO

15.30hs: TC 2000 Práctica libre autorizados.

16.00hs: Top Race Práctica libre autorizados.

16.50hs: Fórmula Nacional – Práctica Oficial todos juntos.

17.30hs: TC2000 Shakedown – todos juntos.

17.50hs: Top Race Shakedown – todos juntos.

19.00hs: Presentación carrera frente a Palacio Municipal.

SABADO 2 DE MAYO

08.30hs: Top Race – Práctica Oficial 1.

09.30hs: Fórmula Nacional – Práctica Oficial 2.

10.40hs: TC 2000 – Práctica Oficial Grupo A.

11.10hs: TC2000 – Práctica Oficial Grupo B.

11.40hs: Top Race – Práctica Oficial 2.

12.55hs: Fórmula Nacional – Clasificación box cerrado.

13.10hs: TC2000 – Práctica Oficial 2.

14.00hs: Top Race – Clasificación box cerrado.

15.10hs: Fórmula Nacional – Final 1 15min + 1vta. (TyC).

15.40hs: TC2000 – Clasificación a vuelta lanzada (TyC).

16.30hs: Top Race – Carrera Sprint 15min. + 1vta (TyC).

DOMINGO 3 DE MAYO

09.45hs: TC2000 – Warm Up (prueba tanques llenos).

10.55hs: Fórmula Nacional Final 2 20min. + 1vta (TyC).

11.45hs: Top Race – Final 25min. + 1vta (TyC).

13.00hs: TC2000 – Final 35min. + 1vta (TyC).

Por Edgardo Perafan