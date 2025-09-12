Viernes primaveral: así estará el clima el fin de semana en la región de Salto Grande

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima de hoy fue de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados, con una humedad cercana al 70% y vientos del este a 10 km/h.

Fin de semana

Sábado: la mañana será fresca, con una mínima de 7 grados, pero la máxima trepará hasta los 25 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada.

Domingo: la mínima subirá a 13 grados y la máxima rondará los 23 grados. Se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado hacia la tarde.

Lo que viene

De cara a la próxima semana, el SMN anticipa mañanas templadas, con mínimas que oscilarán entre los 12 y 17 grados. Las máximas, en cambio, marcarán un claro anticipo de la primavera, llegando hasta los 27 grados en algunos días en el norte entrerriano.

En síntesis, Concordia y la región vivirán un fin de semana sin lluvias, con temperaturas en ascenso y un arranque de semana que se perfila cálido y mayormente estable, ideal para actividades al aire libre.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas