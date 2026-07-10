Viernes templado en Concordia: la máxima llegará a los 20 grados y el fin de semana largo continuará sin lluvias

Este viernes comenzó con una temperatura mínima de 8 grados y una elevada humedad, que alcanzó el 100 por ciento. Sin embargo, con el correr de las horas el termómetro ascenderá hasta los 20 grados, en una jornada con cielo mayormente nublado y vientos suaves del sector sudoeste, a una velocidad cercana a los 8 kilómetros por hora.

El panorama continuará estable durante el resto del fin de semana extra largo. Para el sábado, el SMN anticipa una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 19, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

En tanto, el domingo volverá a predominar el sol. Aunque la temperatura máxima descenderá levemente hasta los 15 grados, el día se presentará agradable, con una mínima de 10 grados y mejores condiciones para disfrutar de actividades al aire libre.

La próxima semana llegará con temperaturas más altas

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, la semana próxima continuará el ascenso térmico. En varias jornadas las temperaturas máximas volverán a superar los 20 grados, consolidando el cambio de escenario climático tras la intensa ola polar que marcó gran parte de junio y los primeros días de julio.

Por el momento, los pronósticos no anticipan el regreso de jornadas con heladas o frío extremo, por lo que todo indica que la región ingresará en un período con temperaturas más templadas y condiciones estables.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas