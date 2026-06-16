Villa Busti: secuestran cocaína para elaborar unas mil dosis y detienen a dos hombres; un menor fue sorprendido vendiendo en la puerta

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó a cabo este miércoles en el barrio Villa Busti de Concordia, donde efectivos de la Comisaría Tercera concretaron varios allanamientos que culminaron con el secuestro de cocaína, la detención de dos personas mayores de edad y la demora de un menor que presuntamente se encontraba comercializando estupefacientes en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, los procedimientos fueron realizados en distintas viviendas del mencionado barrio, considerado desde hace tiempo como uno de los puntos de mayor preocupación en materia de venta de drogas al menudeo dentro de la ciudad.

Al momento de irrumpir en los domicilios allanados, los uniformados localizaron en el interior de las fincas a dos hombres mayores de edad que tenían en su poder sustancias estupefacientes. Paralelamente, en el exterior de una de las viviendas, los efectivos interceptaron a un menor de edad que se encontraba con varios envoltorios de cocaína listos para su comercialización.

De acuerdo a lo informado, el adolescente intentó desprenderse de la droga al advertir la presencia policial, aunque fue rápidamente demorado por los agentes. Para los investigadores, esta situación evidenciaría una modalidad de venta al menudeo que se desarrollaba desde los inmuebles allanados.

Cocaína para unas mil dosis

Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró piedras de cocaína que, una vez fraccionadas, permitirían la elaboración de aproximadamente mil dosis para su comercialización. Además, se incautaron veinte envoltorios de cocaína que estaban en poder del menor, dinero en efectivo, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.

Las evidencias quedaron a disposición de la Justicia y serán incorporadas a la causa que investiga la presunta actividad de narcomenudeo en la zona.

Intervención de la Fiscalía

Tras ser informado de los resultados del operativo, el fiscal Dr. Martín Núñez dispuso la aprehensión de los dos hombres mayores de edad por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En cuanto al menor, se ordenó la instrucción de actuaciones por presunta tenencia simple de estupefacientes. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría del Menor y la Familia para ser entregado a sus progenitores, conforme a los procedimientos establecidos para estos casos.