Villa del Rosario reza por Juanse: un tronco cayó sobre el niño y permanece en terapia intensiva

La comunidad de Villa del Rosario atraviesa horas de profunda preocupación por la salud de Juanse Perini Inchauspe, un niño de apenas 10 años que sufrió un grave accidente mientras jugaba con otros chicos.

De acuerdo con la información aportada por personas cercanas a la familia, Juanse se encontraba jugando cuando un tronco de madera de gran porte rodó y cayó sobre su cuerpo, provocándole graves heridas.

Tras el accidente, el pequeño fue trasladado a un centro asistencial de Concordia, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo atención médica.

Todo Villa del Rosario acompaña a Juanse

La noticia generó una fuerte conmoción entre los vecinos de Villa del Rosario. Familiares, amigos y conocidos se unieron en oración y acompañan a la familia de Juanse en este difícil momento.

El pedido de oración también llegó al ámbito deportivo. Juanse es jugador de las categorías inferiores del Club Independiente, cuyos compañeros se sumaron al acompañamiento y expresaron su apoyo al pequeño y a su familia.

A ellos se agregaron distintos equipos y clubes de la región, que hicieron llegar sus mensajes de solidaridad y se unieron al pedido por su recuperación.

Mientras Juanse continúa internado en Concordia, la comunidad permanece unida, acompañando a su familia y esperando su evolución favorable.

Con información de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas