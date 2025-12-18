Villa del Rosario se movilizó, porque madre de un alumno que no aprobó una materia agredió a una rectora

La concentración se llevó a cabo a las 20 horas de este miércoles frente al edificio escolar, con la participación de docentes, ex docentes, estudiantes, ex alumnos, familiares y vecinos de la localidad, además de representantes de comunidades educativas de zonas aledañas. Entre los presentes se destacó la intendenta Vanina Perini, quien acompañó el reclamo.

Durante el encuentro, una docente leyó un mensaje que reflejó la indignación e impotencia ante lo sucedido, al tiempo que convocó a priorizar el diálogo y la convivencia. “Unámonos en este repudio y trabajemos juntos para crear un ambiente seguro y respetuoso para directivos, docentes, estudiantes y la comunidad en general”, expresó, subrayando la necesidad de formar personas con valores.

Comunicado oficial

En horas de la tarde, el director Departamental de Escuelas, José Soto, difundió un comunicado en el que manifestó el “más enérgico repudio” a los hechos de violencia sufridos por una docente de Villa del Rosario. En el texto se remarca que resulta inadmisible cualquier forma de agresión física, verbal o simbólica contra quienes cumplen la tarea de educar y acompañar a los estudiantes.

El comunicado señala que la escuela debe ser un espacio de respeto, diálogo y construcción colectiva, donde prime la convivencia pacífica y el reconocimiento del rol docente como pilar fundamental de la sociedad. Asimismo, desde la Dirección Departamental se ratificó el acompañamiento y la solidaridad con los docentes y directivos afectados, reafirmando que ninguna forma de violencia puede ser justificada ni tolerada en el ámbito escolar.

También se hizo hincapié en que los conflictos deben resolverse a través del diálogo respetuoso, los canales institucionales y el marco normativo vigente, convocando a las familias a fortalecer los lazos de corresponsabilidad con la escuela. “La educación se construye en un clima de confianza y respeto mutuo. La violencia no educa ni resuelve conflictos”, concluye el documento.

El hecho

El episodio se desencadenó cuando un alumno se presentó fuera de horario a la mesa de examen de una materia, lo que derivó en su reprobación. Tras ello, la madre del estudiante acudió a la rectoría del establecimiento para realizar reclamos y, en ese contexto, agredió verbal y físicamente a la rectora.

Ante lo ocurrido, autoridades de la escuela realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría N° 21, acompañadas por el supervisor de zona. Además, se informó que el padre del alumno —esposo de la mujer denunciada— posee una restricción de acercamiento vigente hacia la rectora, debido a antecedentes de agresión verbal.

El hecho generó un profundo impacto en la comunidad y reavivó el debate sobre la violencia en el ámbito educativo, reforzando el pedido de respeto y protección para quienes desarrollan la tarea de enseñar.

Con informacion de Chajari al Dia