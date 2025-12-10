Villa Libertad: los premios al deporte chajariense se entregan este jueves

La ceremonia estará encabezada por el Intendente Marcelo Borghesan junto al Director de Deportes y Recreación Ramiro Galeano. Habrá reconocimientos por disciplinas deportivas a alrededor de 160 deportistas ternados, premios históricos a la trayectoria y entrega de menciones especiales.

Como se acostumbra en cada nueva edición de los premios Villa Libertad, el Municipio local otorgará reconocimientos a la especialidad, al mérito y el premio periodismo deportivo a deportistas de más de 30 diferentes disciplinas. Además, habrá menciones especiales para deportistas y se realizarán reconocimientos históricos en diferentes disciplinas. Como cada año se elegirá al deportista destacado.

En el acto estarán presentes también miembros del Gabinete Municipal y del Concejo Deliberante local, funcionarios nacionales y provinciales, comisiones de las instituciones deportivas locales, deportistas, vecinos y medios de comunicación.

Cabe recordar, que los premios Villa Libertad al deporte comenzaron a entregarse en el año 2016 y se viene repitiendo cada año, bajo los siguientes criterios de premiación. Para el Villa Libertad a la especialidad se nomina al deportista que haya tenido el mejor rendimiento a lo largo del año. Para el premio al mérito en cada disciplina se nomina al deportista que haya puesto de manifiesto, en forma especial, espíritu de solidaridad, sacrificio, deseo de superación, constancia, esfuerzo o alguna otra cualidad digna de destacar que sea modelo para nuestros adolescentes, jóvenes y para la sociedad en general. El premio Villa Libertad otorgado por el periodismo deportivo es un galardón otorgado por el voto de periodistas locales, para reconocer a deportistas destacados no solo por sus logros, sino también por su perfil humano y valores positivos.