Villa Urquiza será sede del lanzamiento provincial de la temporada de verano

En diálogo con Debate Abierto Radio, Tennen expresó su satisfacción por la confirmación del evento, al que definió como un anhelo largamente solicitado por los municipios de la microregión de la costa del Paraná. “Siempre el lanzamiento se hacía en la costa del Uruguay; esta vez será en nuestra región y en Villa Urquiza, lo que representa un reconocimiento muy importante”, remarcó.

La localidad se prepara con gran expectativa para recibir a turistas de Paraná, Santa Fe y otros puntos del país. Villa Urquiza, tradicionalmente asociada al turismo, la playa, el camping y el esparcimiento junto al río, se alista para una temporada que promete ser una de las más convocantes de los últimos años.

Capacidad y costos para la temporada

En materia de alojamiento, el intendente informó que Villa Urquiza dispone actualmente de unas 650 plazas habilitadas. Si bien los complejos de cabañas se mantienen en términos generales como en temporadas anteriores, se sumaron nuevas plazas gracias a inversiones de vecinos que incorporaron casas particulares al circuito turístico, generando así una alternativa de renta.

En cuanto a los costos, para evitar la competencia desleal, el municipio acordó tarifas de referencia con la localidad vecina de Valle María. El ingreso al camping municipal tendrá un valor de 4.000 pesos por persona, a lo que se sumarán los costos por carpa y vehículo.

Un año difícil, pero con equilibrio financiero

Tennen reconoció que el año fue complejo desde el punto de vista económico y financiero, aunque destacó que el municipio logró sostener un equilibrio importante. “Fuimos muy eficientes en el uso de los recursos, administrando con responsabilidad la coparticipación nacional y provincial para poder cumplir con obras y servicios”, señaló.

Entre los trabajos realizados durante la gestión actual se destacan obras de cordón cuneta, reafirmado de calles, volcado de ripio arcilloso, la compra de una motoniveladora para el mantenimiento de caminos rurales y urbanos, y el avance sostenido del polideportivo, que ya cuenta con playón deportivo, cancha de fútbol, cancha de tejo y sanitarios con duchas próximos a finalizarse.

No obstante, el jefe comunal recordó que aún existen obras de infraestructura de competencia provincial pendientes, como el mejoramiento y bacheo del acceso por Ruta Provincial 9 desde la Ruta 12, y el reacondicionamiento definitivo del camino vecinal que une Sauce Montrull con Colonia Avellaneda. Si bien comprendió las prioridades de Vialidad provincial, sostuvo que estas obras son fundamentales y requieren una importante inversión en materiales.

Visión política y proyección futura

Al analizar el escenario político, Tennen sostuvo que la sociedad se expresó en las últimas elecciones en busca de terminar con la inflación, alcanzar el equilibrio fiscal y promover el crecimiento del país. En el plano provincial, ratificó su respaldo al gobernador Rogelio Frigerio, destacando el enfoque en el ordenamiento, la eficiencia y la prioridad puesta en los servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

Finalmente, al referirse a la sucesión política, recordó que se encuentra atravesando la mitad de su segundo mandato y que no podrá postularse a una nueva reelección. Aun así, afirmó que ya se está trabajando en la formación de nuevos dirigentes para dar continuidad al actual modelo de gestión. “Queremos que Villa Urquiza sea una plataforma de despegue”, aseguró, aclarando que en el proceso electoral de 2027 habrá plena libertad para todos los candidatos.

Con información de Debate Abierto