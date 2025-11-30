Villa Zorraquín coronó a Agostina Luna como Embajadora Zonal de la Citricultura 2025

El jurado encargado de evaluar a las postulantes, según se dijo a 7Paginas, estuvo conformado por Ester Herrera, Raúl Dirie y Clara Oertly, acompañados por el delegado zonal Alberto Zadoyko, quienes estuvieron al frente del proceso de selección. También participó del evento la Embajadora Nacional de la Citricultura, Sofía Camino, representante de Villa Zorraquín en la Fiesta Nacional 2024.

Desde la organización hicieron extensivo un especial agradecimiento a los equipos de trabajo por su dedicación en cada etapa del evento, así como a los comercios y vecinos que colaboraron con premios: LK Indumentaria, Clara Oertly y Raúl Dirie. Además, se destacó el aporte de Citrus Lurdes – Rafael Pasarello y familia, quienes nuevamente acompañaron con sus tradicionales naranjas, símbolo del fuerte arraigo citrícola de la zona.

La coronación de Agostina Luna fue acompañada por un clima de orgullo y entusiasmo, reflejo de una comunidad que continúa valorando y promoviendo una actividad que forma parte de su identidad y su historia productiva. Con su nuevo papel, la joven representará a Villa Zorraquín en los distintos eventos y actividades vinculadas al circuito citrícola durante el 2025.