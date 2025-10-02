Villaguay acelera motores con el 4° Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos

El evento, organizado por Villaguay Jeep y auspiciado por la Municipalidad de Villaguay, reunirá a vehículos históricos, espectáculos musicales y actividades para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Una propuesta para todos los gustos

Los asistentes podrán disfrutar de la exhibición de autos clásicos y antiguos, motos y bicicletas de época, motorhomes, transportes pesados, motores estacionarios y autos en escala, además de la tradicional gran caravana por la ciudad.

Como cada año, la feria de artesanos y emprendedores y el servicio de cantina acompañarán la propuesta, mientras que los expositores contarán con un servicio de lunch exclusivo. En esta edición también habrá sorteos, animación en vivo y un clima festivo pensado para grandes y chicos.

Sábado: música y tradición

La primera jornada cerrará con un espectáculo de lujo: la presentación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos “General Francisco Ramírez”, fundada en 1820 y considerada la más antigua del país. Declarada en 2009 Patrimonio Histórico Cultural de los Entrerrianos, su show nocturno aportará historia y emoción al encuentro.

Domingo: destrezas y baile popular

El domingo 5, la fiesta continuará con la exposición de vehículos y la demostración de destreza del grupo Rat Rot de Villaguay, que desplegará su potencia en un trompodromo cercano al predio.

El cierre estará a cargo de Grupo Galaxia, la reconocida banda local que animará la noche con un repertorio festivo y popular, consolidando el espíritu de celebración que caracteriza al evento.

De esta manera, Villaguay reafirma su lugar en el calendario regional con una cita que combina historia, motores, música y tradición en un fin de semana único.

Por notas y entrevistas:

Héctor Romero – Tel/WhatsApp: +54 9 3455 45-9742