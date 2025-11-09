Villalba pidió terminar con el “show mediático” en el Concejo Deliberante: “No me parece respetuoso para los vecinos de Concordia”

Villalba, en plena sesión desmintió que las imágenes correspondieran a vehículos en funcionamiento y aseguró que se trataba de un lote de chatarra que había sido inventariado y aprobado para su venta por el propio cuerpo legislativo. “Esas fotos forman parte de un expediente que fue votado por este Concejo. Eran unidades dadas de baja, en desuso, y no vehículos activos. Mostrar eso como parte de la gestión anterior es mentirle a la gente”, expresó la edil durante su intervención.

En su discurso en la sesión, Villalba pidió “dejar de lado las chicanas” y centrarse en debates que aporten soluciones reales para la ciudad. “Estamos perdiendo el tiempo en cosas que no construyen. Discutamos temas que sirvan a los vecinos, trabajemos con respeto y en positivo. La gente está cansada y no es tonta”, sostuvo con firmeza.

En declaraciones posteriores a 7Paginas, la concejal amplió sus críticas y remarcó que lo ocurrido en el recinto “fue un circo mediático que no le hace bien a la política ni a la comunidad”.

“Levantar fotos y montar un show no me parece respetuoso para los vecinos de Concordia. El Concejo Deliberante no puede convertirse en una competencia de quién muestra más imágenes o genera más impacto. Estamos para trabajar, para proyectar y para buscar soluciones a los problemas de la gente”, afirmó.

Villalba recordó además que el expediente al que pertenecían las fotos incluía un inventario detallado del material dado de baja, conforme a las normas que regulan la administración de los bienes municipales. “No nos podemos deshacer de nada sin la aprobación del Concejo. Es parte del procedimiento administrativo. Todo eso fue aprobado como chatarra”, explicó.

Finalmente, la edil justicialista insistió en la necesidad de retomar una agenda constructiva dentro del cuerpo legislativo. “Nosotros siempre dijimos que íbamos a hacer una oposición responsable, con respeto y con ganas de trabajar. Este no es momento para el show político, sino para honrar la banca con trabajo, porque los vecinos la están pasando mal y esperan soluciones, no peleas”, concluyó.