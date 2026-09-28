Violencia de género y armas: policías rescataron a una mujer y detuvieron a un hombre en Concordia

Una intervención policial permitió poner a salvo a una mujer que se encontraba atravesando una situación de violencia de género en una vivienda de Concordia.

El hecho ocurrió durante la tarde de este domingo, cuando personal de la Comisaría Cuarta se hizo presente en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles G. Abdala y Federación, a raíz de un llamado que alertaba sobre una situación de violencia.

Al llegar, los funcionarios fueron atendidos en la puerta por un hombre de 57 años, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad.

Mientras los efectivos desarrollaban la intervención, advirtieron una situación que encendió la alarma: desde el interior de la vivienda, una mujer comenzó a realizar señas solicitando auxilio.

Ante esto, los policías procedieron a retirar al hombre del interior del domicilio y lograron poner a resguardo a la mujer.

Posteriormente, la víctima manifestó que había sido agredida por el sujeto y realizó además una grave advertencia: en el living de la vivienda habría armas de fuego.

Secuestraron armas y un cuchillo

Con conocimiento de la situación, la fiscal Dra. Agustina Sole dispuso la aprehensión del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 largo, que se encontraba sin cartuchería, y un arma de fuego de fabricación casera calibre 12/70, que estaba cargada.

Además, fueron secuestrados seis cartuchos calibre 12/70 y un cuchillo.

En el procedimiento trabajaron también efectivos de la División Policía Científica y de la Comisaría de Minoridad, quienes realizaron las tareas correspondientes en el lugar.

La rápida intervención policial permitió poner a salvo a la mujer y retirar del domicilio las armas que se encontraban allí, mientras la investigación quedó en manos de la Justicia.

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