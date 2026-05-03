Violencia de género y privación de la libertad: detienen a un hombre joven de Concordia

En la tarde de este sábado, un fuerte despliegue policial se llevó a cabo en las inmediaciones de calle Néstor Garat y Cortada Moreno, en el marco de una investigación por presuntos delitos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Efectivos de la Comisaría Tercera de nuestra ciudad dieron cumplimiento a una orden de allanamiento y detención librada por la Justicia, obteniendo resultados clave para el avance de la causa.

Detención y secuestro de pruebas

Durante el procedimiento, los uniformados procedieron a la detención de un hombre de 27 años de edad, sobre quien pesaba un mandamiento judicial vigente. El sujeto fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes.

Lo más alarmante del operativo fue el hallazgo de material de interés criminalístico. Según pudo saber 7Paginas, los efectivos secuestraron:

Una prenda de vestir de niño con manchas hemáticas (sangre).

Dos trozos de cristal, los cuales también presentaban rastros de sangre.

Menores identificados

Asimismo, en el interior de la vivienda allanada se encontraban tres adolescentes de 17 años de edad. El personal policial procedió a su correcta identificación en cumplimiento de los protocolos vigentes.