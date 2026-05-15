Violencia escolar y desamparo: atacaron a una menor de 15 años a la salida de una Escuela rural de Concordia

La comunidad educativa de la Escuela Nº 20 «Simón Bolívar» de Estancia Grande se encuentra en el ojo de la tormenta tras un grave episodio de violencia que terminó con una menor de 15 años herida y una denuncia radicada en la Fiscalía de Concordia.

La víctima, que padece condiciones de salud delicadas (fue operada de pulmones y corazón), fue atacada el pasado martes por tres compañeras —quienes además son primas entre sí— al descender del transporte escolar. Según el relato de la joven y su madre, el ataque fue premeditado y filmado por las agresoras.

El origen: una «fake news» escolar y hostigamiento

Según explicó la menor a 7Páginas, el conflicto se inició hace tres semanas con una denuncia falsa: «Dijeron que yo había traído un cuchillo a la escuela. Los profesores me revisaron la mochila dos veces e incluso casi me desnudan buscándolo, pero no encontraron nada. Todo era mentira, armado por las mismas chicas que me pegaron».

A raíz de esta situación, la víctima intentó aclarar las cosas con una de las alumnas, lo que derivó en una escalada de violencia que incluyó la intervención de adultos. «El padre de una de ellas fue a esperarme a la parada para insultarme y me tocó. Yo lo denuncié y por eso ella me agarró bronca», detalló la adolescente.

La emboscada del martes

El día del ataque, la joven percibió la tensión en el colectivo escolar: «Vi que se mandaban mensajes y se sacaban las camperas. Cuando bajé, una se quedó grabando y las otras me vinieron a pegar de atrás. Me pegaron, me ahorcaron, me patearon en la espalda y me mordieron».

Producto de la agresión, la menor presenta hematomas en la cabeza, manos y espalda, lesiones que ya fueron constatadas por el médico policial tras la denuncia.

La respuesta institucional: ¿Indiferencia y sanción a la víctima?

Lo que más indignación genera en la familia es la postura de las autoridades de la Escuela Nº 20. Según la madre de la víctima, la institución decidió suspender únicamente a su hija.

«Se lavan las manos. Dicen que como la pelea fue afuera de la escuela, después de bajar del colectivo, ellos no se hacen cargo. Y la suspenden a mi hija porque las agresoras mostraron videos editados donde ella solo se está defendiendo», denunció la madre.

La mujer, quien es madre sola y sostén de hogar, relató que desde la dirección incluso le sugirieron «buscar otros medios» para que la nena no viaje en el colectivo escolar si quería evitar problemas, ignorando su situación económica. «Pedí el pase para la nocturna para poder llevarla y traerla yo, pero me lo negaron por la edad. Siento que esto va a seguir», lamentó.

Denuncia y pedido de auxilio

La familia ya realizó las presentaciones legales correspondientes en Fiscalía. La vecina de Estación Yerua asegura que vive bajo amenaza constante por parte de los padres de las agresoras: «Son personas muy violentas, no se puede hablar con ellos. Fui a mostrarles cómo dejaron a mi hija y casi me pegan a mí también».

Hoy, la joven se encuentra medicada y con miedo de regresar a las aulas. La justicia deberá determinar las responsabilidades penales de las agresoras y sus tutores, mientras la comunidad espera una respuesta del Consejo General de Educación ante lo que califican como un claro caso de desprotección institucional.

Redaccion de 7Paginas