Violencia y desamparo en la Escuela de Comercio 1 de Concordia: una alumna resultó con costilla fisurada tras un ataque de bullying

Un hecho de violencia escolar sacudió este martes a la comunidad educativa de la Escuela de Comercio 1 de Concordia. Una adolescente de 14 años fue brutalmente atacada por otra menor a la salida del horario escolar, resultando con heridas de consideración que incluyen una lesión en uno de sus brazos y la fisura de una de sus costillas.

Según pudo saber la redacción de 7Páginas, el ataque ocurrió en las puertas del histórico edificio céntrico, en un contexto de hostigamiento sistemático que la víctima vendría padeciendo. Allegados a la menor denunciaron que no solo se trató de una agresión física, sino que el episodio estuvo cargado de amenazas proferidas tanto por la agresora como por otros menores presentes.

La respuesta institucional bajo la lupa

Lo que genera mayor indignación en el entorno de la víctima es la postura adoptada por las autoridades educativas. Según manifestaron los familiares, desde la Dirección del establecimiento les habrían sugerido realizar la denuncia policial por cuenta propia, bajo el argumento de que el hecho sucedió «fuera del establecimiento».

Esta respuesta fue calificada como una «falta de compromiso» por parte de los padres, quienes sostienen que el conflicto es un caso claro de bullying que comenzó dentro de la escuela y que la institución no puede desentenderse de lo que sucede en sus puertas como consecuencia de lo que se gesta en sus aulas.

«No quiero ir más a la escuela»

Las secuelas del ataque no son solo físicas. Personas cercanas a la adolescente confirmaron que, tras el violento episodio y las amenazas recibidas, la menor manifestó su rotunda negativa a regresar al establecimiento, temiendo por su seguridad.

Este sentimiento de desprotección es compartido por varios padres de la institución, quienes se solidarizaron con la familia y advirtieron que los casos de bullying vienen en aumento en la Comercio 1, sin que se perciban medidas de contención o protocolos de prevención efectivos por parte de las autoridades.

Preocupación en la comunidad educativa

El caso ha puesto nuevamente en debate la responsabilidad civil de las escuelas y la necesidad de un abordaje integral ante el acoso escolar. «No es el primer caso que ocurre y nos preocupa la falta de respuestas», señalaron padres que exigen una intervención inmediata de la Departamental de Escuelas para garantizar que ningún alumno deba asistir a clases con miedo a ser lesionado.

Se espera que en las próximas horas se formalicen las actuaciones judiciales correspondientes, mientras la comunidad educativa aguarda una respuesta oficial que dé garantías de seguridad a los estudiantes.