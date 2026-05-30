Violencia y narcomenudeo en Concordia: cinco detenidos tras allanamientos por un enfrentamiento armado a la salida de un boliche

Un importante despliegue policial coordinado por la Jefatura Departamental de Concordia derivó este viernes por la tarde en múltiples allanamientos simultáneos, los cuales culminaron con la detención de cinco personas. Los procedimientos guardan relación directa con una investigación por amenazas agravadas y abuso de armas, que además destapó una red de comercialización de estupefacientes al menudeo.

Según supo 7Paginas, la causa penal se originó a raíz de un violento episodio registrado el pasado 25 de mayo de 2026. En esa oportunidad, dos facciones de jóvenes protagonizaron un feroz enfrentamiento a la salida de un local bailable de la ciudad, donde ambos bandos efectuaron numerosas detonaciones con armas de fuego en la vía pública, poniendo en riesgo a terceros.

A partir de intensas tareas de campo y del riguroso análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad, el personal de la Comisaría Tercera logró identificar a los principales sospechosos y sus respectivos domicilios. Con las pruebas recolectadas, la Jueza de Garantías, Dra. María Gabriela Seró, libró las correspondientes órdenes de irrupción.

Procedimientos simultáneos y persecución en la vía pública

Los operativos se concentraron en propiedades ubicadas en dos sectores de la ciudad: en las inmediaciones de calles Néstor Garat y Mariano Moreno, y en la intersección de Gualeguay y Padres Capuchinos.

El despliegue policial arrojó resultados positivos e incluyó momentos de tensión. Mientras las fuerzas de seguridad ingresaban a los inmuebles, dos de los investigados intentaron darse a la fuga a pie por los techos y arterias linderas. Durante la huida, los sospechosos descartaron envoltorios con sustancias prohibidas, pero la rápida reacción del perímetro policial permitió interceptarlos y reducirlos en la vía pública.

Al realizar la requisa pormenorizada de las viviendas y de los sospechosos capturados, los uniformados hallaron elementos que modificaron la calificación inicial de la causa hacia el delito de narcomenudeo.

De acuerdo al acta oficial, el balance de lo incautado incluye:

Envoltorios de nylon con marihuana listos para la venta.

Una piedra compacta de clorhidrato de cocaína de máxima pureza.

Diversas dosis de cocaína fraccionada para su distribución directa.

Una suma no especificada de dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

Tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes informáticos.

Un cartucho intacto calibre .22.

Como resultado definitivo de las irrupciones, cinco personas fueron formalmente aprehendidas y trasladadas a dependencias policiales, imputadas por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Ley Provincial de Narcomenudeo). Entre los detenidos se encuentran una mujer de 44 años, un hombre de 40 años y tres jóvenes de 18 años de edad.

Todas las actuaciones y las pruebas recolectadas quedaron bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con la intervención directa de los fiscales Dr. Tomás Tscherning y Dra. Natalia Conti, quienes en las próximas horas procederán a tomar las declaraciones indagatorias correspondientes a los involucrados.