Violenta pelea entre dos grupos de jóvenes alteró los festejos por el triunfo de Argentina en el barrio Nebel de Concordia

El enfrentamiento ocurrió sobre avenida Castro, en la intersección con avenida Chajarí, pocos minutos después de finalizado el encuentro de fútbol, cuando numerosos vecinos se dirigían hacia la plaza 25 de Mayo y la Costanera para celebrar el triunfo argentino.

Un cronista de 7Paginas, que se encontraba en el lugar, pudo observar cómo varios jóvenes, entre ellos algunas mujeres, se enfrentaban en plena vía pública utilizando golpes de puño, palos y un intenso intercambio de piedras, generando momentos de gran tensión entre quienes transitaban por la zona.

La situación puso en riesgo a automovilistas, motociclistas y peatones que circulaban por el lugar, ya que los proyectiles impactaban en distintos sectores de la avenida mientras continuaba la pelea.

Como consecuencia del enfrentamiento, varios de los participantes sufrieron lesiones en el rostro y la cabeza, que, según pudo conocerse, serían de carácter leve.

Además, un automóvil Renault Fluence que se encontraba en las inmediaciones resultó con importantes daños materiales producto de los piedrazos.

En medio de la confusión, una mujer manifestó que su nieta, de apenas dos años, habría recibido un golpe durante los incidentes y expresó su indignación por lo sucedido.

La violencia cesó recién con la llegada de al menos cuatro patrulleros de la Policía, que arribaron desde distintos sectores de la ciudad y lograron dispersar a los involucrados.

Versiones sobre el origen del conflicto

Una joven que participó de la pelea dialogó con 7Paginas y sostuvo que el incidente comenzó cuando el grupo con el que se desplazaba pasó frente a una vivienda y, según su versión, fueron atacados con piedras, lo que desencadenó el enfrentamiento.

No obstante, este medio pudo saber posteriormente que entre los integrantes de ambos grupos existirían vínculos familiares y conflictos de larga data que habrían derivado en este nuevo episodio de violencia.

Asimismo, trascendió que una mujer identificada como Natalia Vallejos radicó una denuncia tras lo ocurrido. Las circunstancias del hecho son materia de investigación y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.