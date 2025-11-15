Violento accidente en zona céntrica de Concordia, uno de los automóviles termino impactando la sede del PAMI

Según informó personal del Comando Radioeléctrico a 7Paginas, un Volkswagen Suran conducido por un hombre de 53 años circulaba por calle Urquiza en sentido Norte–Sur cuando colisionó con un Chevrolet Corsa que avanzaba por Tucumán de Oeste a Este. En este último vehículo era conducido por Alul Ayelén, de 34 años, junto a sus tres hijas.

Tras el impacto, el Chevrolet Corsa perdió el control y terminó estrellándose contra la fachada del edificio de PAMI, provocando importantes daños materiales.

Las ocupantes del Corsa fueron asistidas por personal médico y trasladadas en ambulancias del servicio 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat. Según pudo saber 7Paginas, una de las hijas, de 14 años, sufrió un traumatismo en el tabique nasal, mientras que el estado de las demás no habría presentado lesiones de mayor gravedad.

La policía trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro, mientras que el tránsito permaneció reducido durante varios minutos debido a la magnitud del choque y al movimiento de los servicios de emergencia.