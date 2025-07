Violento asalto a una anciana en Federación: la fiscal Musuliotis dio detalles sobre los avances de la causa

Dos causas resonantes y múltiples detenidos

Musuliotis hizo referencia a dos hechos puntuales: el primero, ocurrido en la vivienda de la familia Dri–Españoletti, y el segundo, en perjuicio de la señora Miñones de Silvestri. Ambos episodios de extrema violencia dejaron una profunda preocupación en la comunidad. “Estos hechos son trascendentales, pero la fiscalía trabaja a diario con múltiples causas. Lamentablemente, la sede está desbordada de casos”, afirmó la fiscal.

En cuanto al estado de las investigaciones, la funcionaria judicial indicó que el caso de Dri-Españoletti está más avanzado, con tres personas oriundas de la provincia de Buenos Aires detenidas y con prisión preventiva vigente, alojadas en distintas unidades penitenciarias de la provincia.

Respecto al asalto a la señora Miñones, confirmó que tres personas de Federación están imputadas, dos de ellas detenidas y una en libertad. “Este último no fue liberado por falta de pruebas, sino porque no representaba riesgos procesales”, aclaró.

Etapa investigativa y colaboración ciudadana

Musuliotis enfatizó que ambas causas continúan en etapa investigativa, y que aún se están produciendo pruebas y recabando evidencias. Explicó también que el pedido de prisión preventiva responde a la necesidad de garantizar el proceso, evitando riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación.

“La comunidad debe entender que no estamos aún en juicio, y que toda nuestra labor está regida por la legislación vigente. Es complejo explicar por qué algunas medidas se demoran, o por qué ciertas personas no pueden ser imputadas, especialmente en casos que involucran a menores no punibles”, remarcó.

En ese sentido, llamó a los vecinos a colaborar: “Muchos hechos se esclarecen gracias a testimonios o al aporte de imágenes de cámaras de seguridad. La comunidad que se anima a colaborar es clave para reconstruir la cadena de evidencia”, dijo la fiscal.

¿Hay entregadores en los casos?

Consultada sobre la posible existencia de “entregadores” en estos hechos delictivos, Musuliotis respondió que existen hipótesis de trabajo, pero que no hay evidencias concretas que permitan afirmarlo hasta el momento. “Estamos investigando, pero no podemos brindar detalles que puedan entorpecer la causa”, aseguró.

Trabajo articulado y vocación de servicio

La fiscal también habló de su llegada a Federación y su compromiso con la comunidad: “Soy de Concordia, estudié en la Universidad de Buenos Aires, rendí en el Consejo de la Magistratura y fui designada para esta función. Trabajo en equipo con un gran grupo humano en la fiscalía, en coordinación con la Policía y otros organismos”, explicó.

Finalmente, Musuliotis reiteró su agradecimiento a la comunidad y reafirmó su compromiso: “Escuchamos a las víctimas, recibimos denuncias, y damos respuestas dentro del marco legal. No es fácil, pero estamos trabajando con firmeza para garantizar justicia”.

Federación, que en los últimos años se ha posicionado como un destino turístico en constante crecimiento, atraviesa un momento de tensión social debido a estos hechos delictivos. Las autoridades llaman a reforzar la prevención, pero también a fomentar la colaboración ciudadana como herramienta fundamental para combatir el delito.

Redaccion de 7Paginas