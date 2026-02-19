Violento asalto a una financiera de Concordia en Esquina: dos detenidos tras un amplio operativo policial

El hecho ocurrió cerca de las 10 y fue esclarecido en pocas horas gracias a un rápido y coordinado operativo policial que culminó con la detención de dos hombres en Pueblo Libertador.

Cómo se produjo el atraco

De acuerdo a las primeras averiguaciones, dos sujetos ingresaron sorpresivamente al local comercial, donde funciona la tarjeta Nexon-Consumax. En ese momento había varios clientes, entre ellos mujeres con niños en brazos, quienes inicialmente no advirtieron lo que estaba sucediendo.

Según confiaron fuentes consultadas por 7Paginas en Esquina, uno de los individuos permaneció en la puerta mientras el otro llevó al contador hacia el fondo de la sucursal. Recién allí exhibió el arma de fuego y lo apuntó para exigirle el dinero de la caja fuerte.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron la secuencia. En las imágenes se observa cómo uno de los asaltantes se coloca detrás de una empleada en una de las cajas y comienza a tomar el dinero mientras la cajera atendía a una clienta que aparentemente no comprendía la situación.

En otro sector, un empleado que se encontraba en un escritorio se levantó para enfrentar al delincuente, pero fue reducido y llevado hacia la parte posterior del local.

Bajo amenaza, los malvivientes lograron sustraer una suma que rondaría entre los dos y tres millones de pesos, tras lo cual se dieron a la fuga.

Operativo cerrojo y capturas

Una vez cometido el asalto, se dio aviso inmediato a la Policía. Efectivos de la Comisaría Primera de Esquina, con colaboración de la Comisaría de Pueblo Libertador y otras dependencias, desplegaron un amplio operativo cerrojo en distintos puntos del sur provincial y reforzaron los controles en el límite con el norte de Entre Ríos.

Horas más tarde, los sospechosos fueron localizados frente al hospital de Pueblo Libertador. La detención fue posible gracias a la intervención de un funcionario policial que se encontraba de franco, quien junto al personal de la comisaría local logró aprehender a los individuos.

En poder de los detenidos se secuestró el dinero denunciado como sustraído, dos armas de fuego —una pistola calibre 9 milímetros y otra 11.25—, teléfonos celulares, documentación y otra suma importante de dinero cuyo origen es materia de investigación. En total, lo incautado superó los tres millones de pesos.

Identificación y un tercer demorado

Los detenidos fueron identificados como Peralta (35) y Vázquez (41), ambos oriundos de la localidad de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires.

Además, fue demorado un tercer hombre, un remisero que habría trasladado a los sospechosos desde Esquina hasta Pueblo Libertador, con el fin de determinar si tuvo participación en el hecho o si desconocía la maniobra delictiva.

Las actuaciones sumariales continúan en la Comisaría Primera de Esquina, con intervención de la Justicia en turno. Desde la fuerza destacaron la rapidez y eficacia del procedimiento, al tratarse de un episodio poco habitual en la provincia.

Sobre la empresa

ConsuMax es una empresa financiera perteneciente al grupo Dilfer S.A., fundada en 1996 en Concordia. Con fuerte presencia regional, cuenta con más de 40 sucursales distribuidas en Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.