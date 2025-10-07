Violento asalto a una mujer de 80 años en la zona de Mojones Norte en Villaguay

El jefe Departamental de Policía de Villaguay, Cristian Reisenauer, brindó detalles a Canal 9 Litoral, sobre el violento asalto sufrido por una mujer de 80 años en la zona rural, un hecho que concluyó con la detención de dos vecinos de la zona, uno de ellos con un vínculo familiar con la víctima.

El personal policial tomó conocimiento del hecho tras requerirse la presencia de efectivos y una ambulancia en un campo ubicado en el paraje Mojones Norte, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Villaguay, un lugar catalogado como “bastante inhóspito”.

La víctima, una señora de 80 años que vive absolutamente sola, fue encontrada tendida a unos 100 metros de su domicilio. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza, concretamente en la sien, lo que le había provocado una conmoción y un intenso sangrado. Las primeras informaciones indicaban que la mujer había sido asaltada.

Una vez asistida y trasladada, se estableció que la señora presentaba una fractura de cráneo y, además, sufría de hipotermia debido a las condiciones del lugar. La gravedad de las lesiones, sumada al aislamiento de la zona, implicó que la falta de asistencia oportuna podría haberle provocado la muerte.

Avance de la investigación

Pese a la gravedad de su estado inicial, la señora alcanzó a mencionar el sobrenombre de uno de los agresores, lo que facilitó la tarea investigativa que se inició después de su traslado.

La policía identificó rápidamente a dos hombres, ambos vecinos de la zona, quienes fueron señalados como los autores del violento suceso. Se determinó que para cometer el asalto utilizaron un trozo de leña de ñandubay, con el cual golpearon a la víctima.

El móvil del ataque habría sido la sustracción de dinero, aunque la señora no pudo dar precisiones sobre la cantidad robada. Cabe destacar que, si bien se supone que se llevaron efectivo, la policía constató que había dinero dentro del domicilio.

Uno de los aspectos más impactantes del caso es la relación de los agresores con la mujer. Uno de los participantes del hecho, quien según la información no habría sido el responsable directo de propinar el golpe, es un hijo de crianza de la víctima.

Paradójicamente, fue justamente este participante quien dio aviso a otra persona sobre la situación de la anciana. De no haber dado ese aviso, considerando la lejanía y la severidad de sus heridas, la mujer podría haber fallecido.