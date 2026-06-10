Violento asalto en la zona rural de Chajarí: José Luis Panozzo apuntó contra la Justicia y reclamó la intervención de legisladores del departamento

El exintendente de Chajarí, José Luis Panozzo, hijo de la propietaria del inmueble, dialogó con 7Páginas y manifestó su profunda indignación por la falta de respuestas del Poder Judicial local. Si bien destacó de manera impecable el accionar y el despliegue de la Policía de Entre Ríos, fustigó con dureza a la fiscalía y al juzgado interviniente por dilatar las medidas de rigor.

Detalles de una noche de terror

Según relató Panozzo, el hecho comenzó alrededor de las 19:35 del viernes cuando su hermana fue interceptada en la parte trasera de la vivienda por un sujeto encapuchado. «La tiró al suelo e ingresó exigiendo plata de manera violenta. En el interior estaban mi sobrina y otra señora cuidando a mi madre», detalló.

La situación escaló en violencia cuando arribó la pareja de su sobrina, «Forcejearon con este individuo y fue violentamente golpeado con trompadas y patadas. El delincuente empuñó un arma, la cargó y siguió insistiendo con el dinero. Al llegar al lugar, impactaba la cantidad de sangre esparcida por la vivienda producto de los golpes».

Antes de darse a la fuga ante la llegada de otro familiar, el asaltante hizo desconectar las cámaras de seguridad y el sistema de Wi-Fi, amenazó con matar a los presentes y sustrajo cuatro teléfonos celulares, descartando tres de ellos en las inmediaciones de las rejas de la propiedad.

Duras críticas al Poder Judicial: «Hay un rechazo a librar los allanamientos»

Panozzo relató que el personal policial, bajo la coordinación inicial del entonces jefe de la Comisaría Nº 1 de Chajarí, Federico Bagatín, junto con comisarías rurales y la Brigada de Abigeato, obtuvo indicios claros sobre la identidad del sospechoso —quien sería una persona con antecedentes en el ambiente delictivo— gracias a la pronta desgrabación de las imágenes de las cámaras vecinales el día sábado. Sin embargo, denunció que las órdenes judiciales correspondientes no fueron emitidas.

«Hay una negativa, un rechazo por parte de la Justicia, del juez y de la fiscal actuante, para poder librar las órdenes de allanamiento. La policía tiene una investigación impecable pero no le dan las herramientas necesarias para actuar», fustigó el exintendente, agregando que recién el lunes a las 13:00 horas lograron que les tomaran la denuncia en la fiscalía, sin ser recibidos personalmente por la fiscal.

«Pasó sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, y el ‘no’ es rotundo desde la comodidad de un calefactor, mientras hay una familia que está en vilo. La impotencia es total», sentenció.

Pedido al Gobernador y «teléfono» para los legisladores

Ante el escenario de desprotección que padecen los colonos en las zonas rurales, Panozzo hizo un llamado directo a las autoridades políticas de la provincia y de la región para que revisen los criterios con los que opera el sistema acusatorio actual.

«Teléfono para los tres legisladores del Departamento Federación y para el Gobernador de la provincia. Desde el Gobierno y la Legislatura se puede revisar esto. En su momento se modificó la ley para darle un rol preponderante a los fiscales, pero hoy vemos que en estos casos se ha vuelto una traba para la resolución de los delitos», argumentó.

Finalmente, el ex jefe comunal recordó que este no es un caso aislado en la jurisdicción y mencionó la preocupación existente en la comunidad por otras causas previas sin resolución concluyente en Chajarí, exigiendo un compromiso real con la seguridad de los ciudadanos.