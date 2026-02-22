Violento ataque de un camionero y su pareja contra un ciclista de élite en Colón

El hecho ocurrió en un tramo de la ruta que el deportista utiliza frecuentemente para su preparación física. Según se informó, el conductor de un camión y la persona que viajaba con él descendieron del vehículo y atacaron al ciclista en plena vía pública.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de un supermercado cercano. En las imágenes se observa el momento en que ambos bajan del rodado y se dirigen hacia Soto, lo que ahora forma parte de la investigación judicial.

El descargo del deportista

Tras el violento episodio, Soto utilizó sus redes sociales para relatar lo sucedido y llevar tranquilidad sobre su estado de salud. El ciclista confirmó que se encuentra en buen estado y agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas.

En su mensaje, también hizo un llamado a la reflexión sobre la convivencia en las rutas y la necesidad de respeto mutuo entre conductores de vehículos de gran porte y quienes circulan en bicicleta.

Investigación en marcha

El caso fue formalmente denunciado y quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá determinar las responsabilidades correspondientes. El registro fílmico será una pieza clave para esclarecer la mecánica de la agresión.

Catriel Soto es uno de los principales referentes del ciclismo argentino, con destacada trayectoria nacional e internacional. El hecho generó fuerte repercusión en el ámbito deportivo entrerriano y nacional, reavivando el debate sobre la seguridad de los ciclistas en rutas y caminos de la provincia.