Violento choque en Concordia: un motociclista resultó con serias lesiones

Un grave siniestro vial se registró durante la noche de este sábado en las inmediaciones de calles Sargento Cabral y Concejal Veiga. El hecho, ocurrido aproximadamente a las 22:15 horas, involucró a un automóvil y una motocicleta, dejando como saldo a una persona con heridas de consideración.

Según el informe oficial de los funcionarios de la Comisaría Segunda proporcionado a 7Paginas, el choque fue protagonizado por un automóvil Renault Megane, que circulaba por calle Sargento Cabral en sentido este-oeste, y una motocicleta Corven Energy 110cc, que lo hacía por Concejal Veiga en sentido norte-sur.

Estado de salud

Por causas que aún son materia de investigación, ambos rodados colisionaron violentamente en la intersección. Producto del impacto, el conductor del motovehículo, un joven de 25 años, cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, que procedió al traslado inmediato del herido hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat. Desde el nosocomio se emitió un parte médico informando que el paciente presenta Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC), escoriaciones múltiples y politraumatismos.

En el sitio del accidente trabajó personal de la Comisaría Segunda y el área de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades del caso.