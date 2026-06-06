Violento choque en Concordia: una camioneta habría cruzado en rojo e impactó contra un colectivo urbano

Un importante siniestro vial se registró durante la tarde de este sábado en una transitada esquina de Concordia, cuando una camioneta impactó contra un colectivo del transporte urbano de pasajeros, dejando como saldo dos personas lesionadas.

El hecho ocurrió pasadas las 18 horas en la intersección de avenida San Lorenzo y calle 25 de Mayo, donde personal policial fue comisionado tras recibir el alerta sobre una colisión entre dos vehículos.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el accidente involucró a un colectivo de la Línea 7, conducido por un joven de 25 años, y una camioneta Fiat Strada en la que se desplazaban dos hombres.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el colectivo circulaba por avenida San Lorenzo en sentido oeste-este, mientras que la camioneta lo hacía por calle Próspero Bovino en dirección norte-sur. Las circunstancias exactas que derivaron en el choque continúan siendo materia de investigación.

Habría cruzado con el semáforo en rojo

Según datos recabados por 7Paginas en el lugar del hecho, el conductor de la camioneta, un hombre de 32 años, presentaba evidentes signos de alcoholización al momento del siniestro.

Además, las primeras versiones indican que el vehículo habría atravesado la intersección con el semáforo en rojo, situación que habría provocado el fuerte impacto contra la unidad del transporte urbano.

No obstante, será la investigación policial la que determine con precisión la mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes.

Dos heridos trasladados al Masvernat

Como consecuencia de la colisión, tanto el conductor de la camioneta como su acompañante sufrieron lesiones y debieron ser asistidos por personal del servicio de emergencias 107.

Posteriormente fueron trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

Fuentes consultadas señalaron que el conductor habría sufrido lesiones en la zona facial, particularmente cerca del ojo derecho, aunque hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre la gravedad de las heridas.