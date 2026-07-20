Violento choque entre una moto y un automóvil en Concordia: un joven sufrió graves lesiones

Según pudo saber un cronista de 7Paginas, el siniestro ocurrió alrededor de las 19:30 horas. Por causas que son materia de investigación, una motocicleta de 110 cc que circulaba por boulevard San Lorenzo impactó contra el lateral de un Volkswagen Gol Country que transitaba por calle Bolivia en sentido sur-norte.

El motociclista no llevaba casco

El impacto fue de gran violencia. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de la motocicleta no llevaba casco de seguridad, por lo que golpeó violentamente su cabeza contra la parte superior de la puerta del lado izquierdo del automóvil.

Tanto él como la joven que lo acompañaba fueron asistidos por personal del servicio de emergencias 107 y trasladados en ambulancia al Hospital Masvernat.

Las primeras informaciones indican que el conductor de la moto presentaría lesiones de gravedad, mientras que la acompañante sufrió heridas de carácter leve.

La moto circulaba sin luces, según el automovilista

El conductor del Volkswagen Gol Country manifestó a 7Paginas que no logró advertir la presencia de la motocicleta porque, según su versión, el rodado circulaba sin las luces encendidas.

Además, testigos señalaron que la joven que viajaba como acompañante llevaba en sus manos una botella de fernet y una gaseosa al momento del accidente.

Momentos de tensión en el lugar

Tras el siniestro se vivieron momentos de tensión cuando un grupo de jóvenes llegó al lugar y comenzó a increpar e insultar al conductor del automóvil.

La situación se tornó cada vez más tensa y fue necesaria la intervención de efectivos de la Comisaría Tercera, quienes evitaron que la discusión derivara en una agresión física y restablecieron el orden mientras se desarrollaban las pericias correspondientes.

Por el momento se aguarda el parte médico oficial sobre el estado de salud del motociclista.

VIDEO