Violento despiste y vuelco en el acceso sur: rescatan a un joven atrapado entre los hierros

Según pudo constatar un cronista de 7Paginas en el lugar, el siniestro ocurrió pasadas las 22 horas. Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Fiat Toro impactó contra la estructura de contención, la sobrepasó y dio varios tumbos hasta quedar detenida fuera de la cinta asfáltica.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor —un joven de 26 años— quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron tareas de rescate para liberarlo.

Una vez extraído del habitáculo, el herido fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica.

En el lugar también trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se investigan las circunstancias que derivaron en el violento vuelco.

