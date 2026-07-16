Violento episodio durante los festejos en Federación: un menor apuñaló a un hombre que fue derivado de urgencia a Concordia

Lo que debía ser una noche de alegría por la clasificación de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo terminó con un grave hecho de violencia en la ciudad de Federación.

Según informó la Policía a 7Paginas, el episodio ocurrió en la intersección de Avenida San Martín y Avenida 25 de Marzo, donde cientos de personas se encontraban celebrando el triunfo del seleccionado nacional, cuando por causas que se investigan se desató una gresca entre varias personas.

En medio del enfrentamiento, un hombre mayor de edad resultó gravemente herido tras recibir varias puñaladas presuntamente por parte de un menor de edad.

Personal policial que se encontraba afectado al operativo de seguridad intervino de inmediato y solicitó asistencia médica para la víctima.

El herido fue trasladado inicialmente al hospital local, pero debido a la gravedad de las lesiones los profesionales de la salud dispusieron su derivación de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

De acuerdo con el informe policial, el hombre presentaba heridas de arma blanca en la zona axilar del brazo izquierdo y en la región del omóplato del mismo lado, lesiones que motivaron su inmediato traslado a un centro de mayor complejidad.

En cuanto al presunto agresor, al tratarse de un menor de edad, la fiscal de turno dispuso que, una vez finalizadas las actuaciones de rigor, fuera entregado a sus progenitores, quedando supeditado a la causa judicial que se instruye para esclarecer las circunstancias del hecho.