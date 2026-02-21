Violento episodio en Concordia: una mujer dejó inconsciente a su ex pareja y lo hirió con un arma blanca

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, personal de la Comisaría Frigorífico Yuquerí tomó conocimiento del episodio ocurrido en un domicilio donde la víctima se encontraba de visita en la vivienda de otro ciudadano.

Según se indicó, la mujer se presentó en el lugar profiriendo gritos y exigiendo que el hombre saliera a “defender” su automóvil. Acto seguido, comenzó a provocar daños en el vehículo utilizando un cuchillo tipo cortapluma, con el que rompió las ruedas y el parabrisas.

Ante esta situación, el hombre salió del inmueble y fue atacado a golpes de puño, quedando inconsciente en el suelo. En ese momento, la agresora le asestó dos heridas punzocortantes en la zona lumbar y le produjo un corte en la oreja izquierda, para luego retirarse del lugar antes de la llegada de la Policía.

Tras un operativo de búsqueda, efectivos policiales lograron localizarla en inmediaciones de calles Aromitos y Pública 2. Posteriormente fue reducida en un domicilio cercano y puesta a disposición de la Justicia.

La fiscal de turno, Natalia Conti, dispuso la aprehensión de la mujer por el supuesto delito de lesiones en flagrancia.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, incluyendo fotógrafo y peritos en rastros, quienes realizaron las tareas correspondientes para documentar los daños ocasionados y posibles manchas de sangre en la escena.

El hombre fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se informó que presentaba herida cortante punzante en la región lumbar y un corte en la oreja izquierda. Ingresó en buen estado general, con aliento etílico, buena mecánica respiratoria y abdomen blando, depresible, con leve dolor en el hipocondrio izquierdo.