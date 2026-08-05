Violento episodio en la zona sur de Concordia: un hombre fue baleado tras una disputa por un caballo y buscan a «Carpincho» Ramírez

De acuerdo a la información recabada, el incidente se habría originado a raíz de una disputa entre dos personas por la posesión de un caballo. En medio de la discusión, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la vivienda de la otra parte.

Como consecuencia del ataque, uno de los ocupantes de la casa recibió un impacto de bala en una de sus piernas, por lo que debió recibir asistencia médica.

Tras el violento episodio, las autoridades dispusieron una orden de captura contra un sujeto conocido con el alias de «Carpincho» Ramírez, señalado como el principal sospechoso del ataque. Se trata de un individuo conocido en el ámbito policial de la zona sur de la ciudad, con antecedentes e historial de participación en diversos hechos delictivos.

Personal policial lleva adelante tareas investigativas y operativos para dar con el paradero del sospechoso, mientras la causa continúa avanzando para determinar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y esclarecer la mecánica del hecho.

El caso volvió a generar preocupación entre los vecinos del barrio Aeroclub, quienes manifestaron su inquietud por la reiteración de episodios de violencia armada en ese sector de la ciudad.

Con informacion de La Misiva digital, Grupo CAI

Redaccion de 7Paginas