Violento secuestro en Concordia: detuvieron a un prestamista acusado de golpear, robar y maniatar a un hombre

Un gravísimo episodio de violencia e inseguridad conmociona a la ciudad tras conocerse los detalles de una denuncia por privación ilegítima de la libertad y robo. El pasado lunes 27 de abril, un hombre fue interceptado en la vía pública por una camioneta Volkswagen Amarok blanca en la que se trasladaban seis individuos.

Según el relato de la víctima, fue subido al vehículo por la fuerza y golpeado durante el trayecto hacia un chatarral ubicado en la intersección de calles Istihlart e Italia, propiedad de quien fue identificado como Víctor Hugo Olivetti.

Calvario y abandono

Una vez en el predio, las agresiones continuaron. La víctima denunció que le sustrajeron sus pertenencias y documentación bajo amenazas con un arma de fuego. El violento episodio culminó en la zona de calle Diamante y las vías, donde los captores abandonaron al hombre desnudo y con las manos atadas.

La principal hipótesis que maneja la justicia es que el ataque estaría motivado por una presunta deuda económica. Olivetti, además de sus emprendimientos de chatarra, es señalado como prestamista y capataz en el sector frutícola.

Allanamientos y detención

La investigación, liderada por el personal de la Comisaría Séptima a cargo del comisario David Ortiz, bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie, permitió identificar rápidamente los domicilios vinculados al sospechoso.

Con la autorización del Juez de Garantías, Mauricio Guerrero, se realizaron tres procedimientos: dos en los depósitos de chatarra y uno en la vivienda particular de Olivetti, en calles Guarumba y Cortada 49 (barrio Pierrestegui).

En los operativos se lograron secuestros clave para la causa:

Municiones de diversos calibres.

Nueve tarjetas de débito (que presuntamente pertenecían a deudores y eran retenidas como garantía).

Dinero en efectivo y anotaciones varias.

La camioneta Volkswagen Amarok utilizada en el secuestro.

Aunque Olivetti no se encontraba en la vivienda al inicio de las tareas policiales, se hizo presente durante el operativo, momento en el que fue detenido de inmediato. El acusado ya se encuentra a disposición de la justicia mientras se avanza en la identificación de los otros cinco cómplices que participaron del ataque.

Con información de La Misiva grupo CAI

Redaccion de 7Paginas