Violento temporal arrasó el camping de Santa Ana: árboles caídos, techos volados y una vivienda destruida

Las intensas ráfagas de viento y las fuertes precipitaciones generaron un escenario de severos daños materiales, con caída de numerosos árboles, voladura de techos y la destrucción total de una vivienda–comercio de madera ubicada dentro del predio afectado.

Infraestructura seriamente comprometida

Según las primeras informaciones, varios sectores del camping quedaron completamente comprometidos por la fuerza del fenómeno climático. Árboles de gran porte fueron derribados y estructuras livianas no resistieron la intensidad del viento.

La vivienda de madera que funcionaba también como comercio resultó destruida casi en su totalidad, evidenciando la magnitud del temporal que impactó de lleno en la localidad.

Relevamiento y trabajos de limpieza

Tras el paso de la tormenta, personal municipal y autoridades locales iniciaron tareas de relevamiento para determinar el alcance de los daños, al tiempo que comenzaron los trabajos de limpieza y remoción de árboles caídos.

A pesar de la gravedad de los destrozos materiales, hasta el momento no se reportaron personas heridas, lo que llevó tranquilidad en medio del complejo panorama.

Un fenómeno que afectó a toda la región

El episodio se enmarca en un sistema de inestabilidad que afecta a distintos puntos de Entre Ríos, generando inconvenientes en infraestructura, servicios y espacios públicos.

Desde las autoridades recomendaron circular con extrema precaución en las zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la posibilidad de nuevas contingencias climáticas en las próximas horas.

