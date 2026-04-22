Violento vuelco en un acceso a Concordia: rescataron a un camionero atrapado entre los hierros

El hecho ocurrió alrededor de las 17:35 en la intersección de la Ruta Provincial 22 y la Ruta Nacional 14, en la zona del empalme conocido como “el rulo”.

Por causas que se tratan de establecer, un camión con acoplado marca Volkswagen 17.220 que circulaba saliendo de Concordia e ingresando al empalme, volcó sobre su lateral izquierdo, desparramando sobre la cinta asfáltica la carga de pallets que transportaba.

Como consecuencia del impacto, el conductor, un hombre argentino de 58 años oriundo de Paraná, quedó atrapado en la cabina con sus piernas aprisionadas, lo que motivó un intenso operativo de rescate.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Concordia junto a personal policial del puesto caminero y maquinaria de la zona, quienes lograron liberar al chofer.

Posteriormente, el hombre fue trasladado por una ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia un centro de salud, donde quedó en observación con traumatismos cuya gravedad se encontraba en evaluación.

Por Marcelo González