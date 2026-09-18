VITSA fue adjudicada por cuatro años para la recolección de residuos en ocho zonas de Concordia

La empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. fue adjudicada para prestar durante los próximos cuatro años el servicio de recolección domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en ocho zonas operativas de Concordia que actualmente se encuentran tercerizadas, con la incorporación de un sector de Pampa Soler.

La adjudicación fue formalizada mediante el Decreto N.º 854/2026, a partir del dictamen elaborado por la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública N.º 47/2026.

De acuerdo con el dictamen, VITSA obtuvo el mayor puntaje entre las ofertas evaluadas y fue recomendada para la adjudicación por la mayoría de los integrantes de la comisión.

Seis empresas participaron del proceso

En la apertura de sobres se presentaron seis empresas. Conforme a los requisitos establecidos en el pliego, fueron consideradas admisibles las propuestas de ASHIRA S.A., Bodegas y Viñedos Santa Elena S.R.L., Transportes Malvinas S.R.L. y VITSA Soluciones Ambientales S.A.

La Comisión Evaluadora estuvo integrada por representantes de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Servicios Públicos, con intervención de la Dirección de Compras y Suministros.

Para determinar el puntaje de cada propuesta se tuvieron en cuenta criterios establecidos previamente en el Pliego de Bases y Condiciones, entre ellos la oferta económica, antigüedad y estado de la flota, disponibilidad de unidades adicionales, antecedentes en servicios de escala similar y el plan operativo y de contingencia.

Sobre esa base, la propuesta de VITSA obtuvo el puntaje más elevado por parte de la mayoría de los integrantes de la Comisión Evaluadora.

Mayor disponibilidad de unidades

Uno de los aspectos destacados en la evaluación fue la capacidad operativa ofrecida por la empresa.

VITSA presentó dos camiones compactadores adicionales por encima del mínimo requerido en el pliego, alcanzando el puntaje máximo en ese ítem.

Según lo señalado en el proceso licitatorio, esta disponibilidad permitirá contar con una mayor capacidad de reserva, reemplazo y refuerzo ante eventuales contingencias, con el objetivo de evitar interrupciones en la prestación del servicio.

La empresa también alcanzó el puntaje máximo en el plan operativo y de contingencia y cumplió con los requerimientos técnicos establecidos por la Secretaría de Servicios Públicos.

Un plan para los microbasurales

Otro de los componentes incluidos en la propuesta fue un programa específico para intervenir en los microbasurales detectados en las zonas comprendidas por el servicio.

VITSA identificó alrededor de 30 puntos críticos de acumulación clandestina de residuos y propuso conformar una cuadrilla especial equipada con retroexcavadora y camión volcador para realizar las tareas de saneamiento.

Además, contempló la colocación de 20 contenedores en los puntos de mayor recurrencia, dentro de los 50 contenedores exigidos en total por el pliego.

La propuesta también incluye un sistema de seguimiento mediante registro fotográfico y georreferenciado, destinado a documentar y certificar el estado de cada intervención realizada.

Una diferencia económica del 0,11%

En cuanto a la evaluación económica, la propuesta de VITSA también fue considerada competitiva.

De acuerdo con la documentación del proceso, su oferta económica resultó apenas 0,11% superior a la propuesta de menor valor entre las presentadas.

El análisis realizado por la Comisión Evaluadora contempló el aspecto económico junto con las características técnicas y operativas de cada oferta, de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego.

Cuatro años de prestación

Con la firma de la adjudicación, VITSA tendrá a su cargo durante cuatro años la recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en las ocho zonas operativas actualmente tercerizadas, además de la incorporación de un sector de Pampa Soler.

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal señalaron a 7Paginas, que el proceso licitatorio forma parte del objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de un servicio considerado esencial, estableciendo condiciones de prestación, control y seguimiento durante la vigencia del contrato.

La adjudicación se incorpora así al proceso de reorganización y mejora de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en Concordia, con el objetivo de sostener la continuidad del servicio y adecuar su funcionamiento a las necesidades actuales de la ciudad.