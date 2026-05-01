Vivían peor que esclavos, en ranchos de silo bolsa y tomaban agua de bidones de agroquímicos en un campo de Villaguay

En un procedimiento que puso al descubierto una realidad escalofriante en el interior de la provincia, la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos detectó gravísimas irregularidades laborales y habitacionales en un campo ubicado en el distrito Lucas Sud 2°, departamento Villaguay.

El operativo, encabezado por el director provincial de Trabajo, Juan Pablo Irurueta, y el delegado de Concordia, Miguel Ángel Pereyra, reveló que un grupo de trabajadores y sus familias subsistían en condiciones que rozan la esclavitud moderna, en viviendas con deficiencias estructurales absolutas.

Una década entre nailon y tierra

Según el informe oficial, las familias residían en el lugar desde hacía más de diez años. Las viviendas, lejos de cumplir con los requisitos mínimos de habitabilidad, estaban construidas con silo bolsas, tenían pisos de tierra y techos precarios de paja y plásticos.

Lo más alarmante para las autoridades fue constatar que el grupo familiar consumía agua almacenada en bidones de agroquímicos reutilizados y otros recipientes en desuso. Esta situación representa un peligro directo para la salud debido a la toxicidad de los envases, sumado a que las construcciones carecían de cualquier tipo de instalación sanitaria adecuada.

Informalidad laboral y sanciones

Durante la inspección, se verificó además la presencia de dos trabajadores que desarrollaban sus tareas en condiciones de informalidad absoluta, sin ningún tipo de registro ni cobertura legal.

Del operativo participaron también personal de la Dirección de Seguridad e Higiene Laboral, agentes de ARCA (ex AFIP) y representantes de la seccional 382 de UATRE, quienes fiscalizaron el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Como resultado del procedimiento, se labraron las actas de infracción correspondientes al propietario del establecimiento. La provincia inició las actuaciones administrativas y legales previstas para estos casos, donde la vulnerabilidad social y la explotación laboral confluyen en un escenario de extrema gravedad.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas