Viviendas sustentables y oficios: lanzan en Concordia un programa de mejoramiento habitacional con madera reciclada

En un esfuerzo coordinado por transformar la realidad habitacional de los sectores más vulnerables, la Municipalidad de Concordia puso en marcha las actividades del Programa de Mejoramiento Habitacional. Como instancia previa al inicio de los talleres, se realizó una charla informativa en la zona del Taller de Producción Municipal, donde vecinos conocieron los detalles de esta propuesta que combina ecología, construcción y aprendizaje.

El programa destaca por su abordaje integral, uniendo el trabajo de las subsecretarías de Desarrollo y Emprendedurismo, Desarrollo Social y Ambiente. El objetivo es claro: dar respuesta a problemáticas estructurales de vivienda mediante una mirada sustentable.

Construcción eficiente con sello local

La esencia del proyecto radica en la utilización de madera reutilizada y materiales de descarte provenientes de los aserraderos de la región. Estos elementos, combinados con técnicas de aislación térmica, permiten crear estructuras resistentes y de rápida ejecución, mejorando significativamente las condiciones termoacústicas de los hogares.

«La propuesta apunta a mejorar la calidad de vida con soluciones de bajo costo y alto impacto ambiental positivo, promoviendo la autoconstrucción como una herramienta de desarrollo», explicaron desde el equipo técnico durante el encuentro.

Capacitación y salida laboral

Más allá de la mejora edilicia, el programa funciona como una escuela de oficios. Los talleres están dirigidos a personas con o sin conocimientos previos, priorizando a quienes buscan una salida laboral.

Modalidad: Teórico-práctica con fuerte impronta territorial.

Duración: Un mínimo de 20 encuentros (dos clases semanales de tres horas).

Cupo: Hasta 20 participantes por ciclo para garantizar un seguimiento personalizado.

Equipo interdisciplinario

El encuentro informativo contó con la presencia de referentes clave como Constanza Montoreano (Educación Ambiental), Felipe Mattio (Descentralización), Héctor Rivero (Estudios y Proyectos de Ambiente), Mauricio Schvartzman (Polo Productivo), Andrea Popelka (Coordinadora del programa) y el docente Pablo Bekes.

Este equipo será el encargado de realizar diagnósticos in situ para que las soluciones constructivas se adapten a la realidad de cada familia. Además, se prevé un seguimiento posterior para asegurar que lo aprendido se aplique correctamente en las viviendas.

Un puente entre el Estado y la comunidad

Desde la organización remarcaron que este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo social y empoderan al vecino. No se trata solo de entregar materiales, sino de generar conocimiento.

Este primer encuentro no solo sirvió para evacuar dudas, sino para dar el puntapié inicial a una política pública que busca que la sustentabilidad y la dignidad habitacional caminen de la mano en los barrios de nuestra ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas