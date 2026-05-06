Vocación bajo la lluvia: Vecinos de Concordia destacan el compromiso de un efectivo de la Montada

En tiempos donde la demanda de seguridad es constante, los gestos de humanidad y compromiso profesional no pasan desapercibidos para la comunidad. Vecinos de la Jurisdicción Tercera de Concordia hicieron público su reconocimiento a un efectivo de la Policía Montada.

El hecho ocurrió durante la jornada de inestabilidad climática que atravesó la ciudad este martes. Mientras la mayoría buscaba refugio de la lluvia, el funcionario continuó realizando sus recorridas de calle a caballo, cumpliendo con su deber de vigilancia y prevención en la zona.

Un gesto de ida y vuelta

Al observar que el policía no interrumpía su labor pese a estar completamente expuesto a las inclemencias del tiempo, un grupo de vecinos decidió acercarse para ofrecerle bebidas calientes. El gesto buscó no solo mitigar el frío del trabajador, sino también brindarle un apoyo moral ante su evidente entrega.

«Es fundamental destacar estos valores», manifestaron los vecinos a este medio. «Demuestra que realiza su labor con verdadera pasión y vocación de servicio, algo que hoy valoramos profundamente».

La importancia de la policía de calle

Para los habitantes de la jurisdicción, ver la presencia policial de manera ininterrumpida genera una sensación de alivio y protección. Destacaron que el compromiso del funcionario de la Montada va más allá de una simple obligación laboral, transformándose en un ejemplo de lo que significa el servicio a la comunidad.

Con información y foto de La Misiva grupo CAI

Redaccion de 7Paginas