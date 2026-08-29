¡Votá el shampoo sólido! Estudiantes del Colegio Nacional llegaron a la final climática de Concordia

Estudiantes de la Escuela Secundaria N°14 “Alejandro Carbó” (Colegio Nacional) llegaron a la instancia final del Fondo de Acción Climática Juvenil Concordia 2026 con una propuesta que combina ciencia, educación y compromiso ambiental: la elaboración de shampoo sólido como alternativa a los productos que utilizan envases descartables.

El proyecto, denominado “Eco Shampoo: una solución sólida para un problema ambiental”, fue seleccionado entre las 15 mejores iniciativas ecológicas de Concordia y ahora necesita del acompañamiento de la comunidad para avanzar en esta competencia internacional.

El certamen local forma parte del Fondo Internacional Jóvenes en Acción Climática, una iniciativa impulsada por Bloomberg Philanthropies y CGLU, que integra una red global de 300 ciudades.

La votación virtual permanecerá abierta hasta el 31 de agosto, por lo que desde la comunidad educativa invitan a los concordienses a respaldar la propuesta del Colegio Nacional.

Una solución desde las aulas

La iniciativa surgió a partir de una problemática concreta: el impacto ambiental generado por el descarte de envases de un solo uso.

Los estudiantes realizaron una encuesta local que permitió conocer los hábitos y percepciones de la comunidad. Los resultados mostraron que el 100% de los consultados considera fundamental utilizar productos amigables con el ambiente, mientras que el 96% manifestó que estaría dispuesto a cambiar su fórmula habitual de shampoo.

Sin embargo, los alumnos también detectaron un importante nivel de desconocimiento respecto de los componentes químicos presentes en los productos comerciales y el impacto asociado a sus envases.

A partir de ese diagnóstico, el proyecto propone al shampoo sólido como una alternativa sustentable y, al mismo tiempo, como una herramienta para promover el consumo responsable y acercar conocimientos científicos a la vida cotidiana.

Un proyecto que crece con los estudiantes

“Eco Shampoo” nació a partir del trabajo y la dedicación de los estudiantes de 6° año, 2° división, quienes durante este año incorporaron y guiaron a compañeros de 5° año, dándole continuidad y proyección a la iniciativa.

El equipo cuenta con la coordinación de las profesoras Julieta Coutinho Da Silva y María Constanza Ríos Zeballos, quienes acompañaron a los alumnos en el desarrollo de una propuesta que trascendió las aulas y llegó a una instancia de alcance internacional.

Desde la institución destacan que el proyecto representa también una muestra del potencial de la educación pública, al convertir el aprendizaje científico en una propuesta concreta con impacto social y ambiental.

Cómo votar por “Eco Shampoo”

La comunidad puede acompañar a los estudiantes del Colegio Nacional mediante una votación virtual que demanda pocos minutos.

Para hacerlo:

Ingresar al sitio oficial de votación:

Votación del Fondo de Acción Climática Juvenil Concordia 2026

Buscar la opción “Eco Shampoo” – Escuela Secundaria N°14 “Alejandro Carbó”.

Completar los datos solicitados y presionar “Confirmar”.

El equipo de Eco Shampoo

El proyecto es llevado adelante por estudiantes de 6° 2°: Francisco Baca, Agustina Benítez, Mía Bogado, Daniela Chibel, Bruno Cuelho, Lautaro Dalmao Aguilera, Leandro Ferreira, Amanda Gilberto, Gisela Gómez, Guillermina Jaurena, Abigail Lapuchesky, Rocío Ledesma, Gimena Miños, Rosario Portillo, Luciana Rodríguez, Marcos Rodríguez, Tobías Sambrana, Santiago Sosa Benítez, Santino Vera, Verónica Vera y Bautista Ybarra.

También participan estudiantes de 5° año: Gaspar Beguerie Ríos, Abigail Lapalma Cabrera y Victoria Verón.

La coordinación está a cargo de las docentes Julieta Coutinho Da Silva y María Constanza Ríos Zeballos.

Con la votación abierta hasta el 31 de agosto, “Eco Shampoo” busca ahora dar el último paso: transformar una idea nacida en las aulas del Colegio Nacional en una iniciativa reconocida y con potencial para generar un cambio concreto en los hábitos de consumo y el cuidado ambiental de Concordia.

Marcelo Gonzalez