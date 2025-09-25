Vuelco al sur de Concordia: el conductor quedó atrapado entre los hierros

Un automóvil Renault Sandero Stepway, color bordo, perdió el control y terminó volcando a unos 25 metros de la cinta asfáltica. Como consecuencia del siniestro, el conductor quedó atrapado entre los hierros del rodado hasta ser rescatado.

En el vehículo viajaban cinco personas, entre ellas ciudadanos paraguayos y argentinos, quienes fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancias del servicio de emergencias 107 hacia el Hospital Masvernat.

Según se informó a 7Paginas, el conductor, a pesar del fuerte impacto, sufrió un corte en el cuero cabelludo y traumatismo en un hombro, lesiones que no pondrían en riesgo su vida.

En el lugar trabajaron intensamente Bomberos Voluntarios de Ubajay y Concordia, junto a efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes. El fiscal de turno, Dr. Arias, fue informado de la situación y dispuso las actuaciones de rigor.