Vuelco en la Autovía Artigas a metros del ingreso a Federación

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil perdió el control y terminó volcado sobre la calzada, quedando con sus ruedas hacia arriba y ocupando parcialmente uno de los carriles de circulación. La situación generó demoras y obligó a extremar las maniobras de precaución por parte de los conductores que transitaban por el lugar, especialmente camiones y vehículos de transporte de larga distancia.

Según pudo observarse en el lugar, el rodado sufrió importantes daños materiales. Otros automovilistas se detuvieron para brindar asistencia y advertir sobre el accidente, a fin de evitar nuevos siniestros.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la existencia de personas lesionadas, aguardándose precisiones por parte de las autoridades y de los servicios de emergencia que intervinieron en el lugar.

El hecho ocurrió en un sector de intenso tránsito, especialmente durante las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda circular con extrema precaución y respetar las indicaciones viales.

Con información de FM del Este 100.5